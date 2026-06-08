Contaminación ambiental se puede denunciar

Mientras las autoridades estatales y municipales se limitan a declarar contingencias ambientales sin acciones preventivas de fondo, la especialista en derecho ambiental con enfoque biocéntrico, Karla Paulina Hernández Mayor, —egresada en Derecho y con capacitación internacional por la La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— advierte que el problema de la polución en Tuxtla Gutiérrez es multifactorial y que el enemigo más letal es “invisible”.

Integrante del Movimiento Animalista para Chiapas (Mapach) A.C., Hernández Mayor explica que su experiencia no es teórica: ha diseñado expedientes y auditorías sociales de manera directa en el territorio.

En entrevista, dijo que las causas reales del deterioro del aire en la capital desmiente mitos y plantea soluciones concretas.

Enemigo invisible

“Hoy se enfrenta un enemigo invisible que es letal: la polución del aire por medio de empresas como los aserraderos que no cuentan con impacto ambiental y sin embargo, siguen ejecutando esta acción”, señala.

La especialista dijo que las causas específicas de la contaminación son: Quemas agrícolas periféricas, Incendios en lotes baldíos urbanos (usando fuego como método de limpieza), parque vehicular obsoleto, efectos topográficos de inversión térmica, quema informal de basura, actividad microindustrial desregulada, especialmente aserraderos.

Contrario a la creencia popular, los automóviles no son los únicos responsables. “La polución se basa con otros tipos de contaminantes moleculares”, aclara.

Propuesta

Sobre el posible programa de “Hoy No Circula”, Hernández Mayor sostiene que tendría poco impacto si no se atienden las fuentes industriales y las quemas irregulares. Por ello, propone elevar el costo punitivo y económico para propietarios de lotes baldíos que usen fuego, así como sanciones obligatorias contra aserraderos sin manifiesto de impacto ambiental.

“Si no multa la autoridad, esto va a continuar y la contaminación va a seguir”, enfatizó.

La especialista propone seis líneas de acción basadas en tecnología y reingeniería urbana: Reingeniería y transición del transporte público, infraestructura tecnológica de control de quemas, alternativas tecnológicas para el campo (sustitución del fuego), industrialización y gestión de residuos, urbanismo inteligente y materiales fotocatalíticos.

Reforestación, aunque señala que deben complementarse con métodos más efectivos de limpieza del aire.

Hernández Mayor es contundente: “La declaratoria de contingencias no puede seguir siendo un mecanismo puramente reactivo o informativo”.

Exigió clausuras definitivas para microindustrias sin impacto ambiental y aplicación estricta de multas previstas en leyes estatales y federales.