Contaminan al río Lagartero con envases de químicos

Familias que viven en las inmediaciones del río Lagartero, en Arriaga, expresaron preocupación ante la presencia de envases de medicamentos utilizados para fumigar y tratar al ganado.

Señalaron que estos recipientes aparecen constantemente en las aguas y, en algunos casos, quedan atrapados o estancados en determinadas zonas, lo que podría representar un riesgo de contaminación.

Queja

Alejandro Gutiérrez Toledo, habitante de la zona, advirtió que los residuos de productos utilizados para fumigar o combatir la maleza y enfermedades del ganado podrían afectar la calidad del agua y poner en riesgo a las especies que habitan en el río, entre ellas peces y bagres.

Asimismo, señalaron que el problema representa un riesgo para las personas que acostumbran bañarse en el afluente, debido a que podrían entrar en contacto con agua potencialmente contaminada. También manifestaron su preocupación por los animales que llegan a beber, pues consideran que podrían resultar afectados.

Exhorto

Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen una inspección en la zona, investiguen quiénes están arrojando estos envases al río y, en caso de comprobarse alguna responsabilidad, se apliquen las sanciones que establezca la ley.