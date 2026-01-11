Contaminan paseantes ruta del volcán Tacaná

Al concluir la temporada vacacional de ascensos al volcán Tacaná, habitantes de la zona y brigadistas, en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), realizaron una campaña de limpieza en la que recolectaron casi media tonelada de basura.

18 costales colectados

De acuerdo con el reporte, la limpieza abarcó el sendero de ascenso en la ruta Chiquihuite y la cima del volcán, prácticamente en el cráter del coloso y la denominada “Cueva del Oso”.

En las acciones se recolectaron 18 costales de desechos inorgánicos, principalmente envases de plástico, latas y envolturas de alimentos, que explicaron, fueron dejadas en la zona por los visitantes durante la temporada decembrina.

Explicaron que “si bien existen comunidades asentadas dentro del Área Natural Protegida (ANP), estas no generan los residuos encontrados; por el contrario, las acciones de limpieza que realizan responden al cuidado de su propio entorno y a la dignidad de su territorio, el cual protegen de manera constante mediante la participación en labores de conservación”.

Zona de alto valor

“La Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná, es un espacio de alto valor ambiental, social y cultural, al concentrar ecosistemas de alta montaña, fuentes de agua, biodiversidad y procesos naturales esenciales que sostienen a diversas comunidades y aportan bienestar a la región del Soconusco”, asegura la Conanp, que siempre hace recomendaciones para las personas que toman la decisión de visitar este sitio, que es frontera natural entre México y Guatemala.

El organismo reconoció a quienes participaron en las acciones de limpieza, mismas que ayudan a la conservación y el manejo de esa zona protegida, por lo que insisten en pedir a los visitantes que “practiquen un turismo responsable y consciente”.