Contemplar y crear, el llamado en vacaciones

El destacado ambientalista y artista, Federico Álvarez del Toro, llamó a los paseantes en Semana Santa a realizar un turismo responsable y decantarse por la contemplación de la naturaleza, permitiéndose crear a partir de la hermosura de las escenas en la entidad.

Además, alertó que la ausencia de una conciencia ambiental podría impulsar a la entidad hacia escenarios catastróficos cercanos al cambio climático y la extinción de especies.

Naturaleza, un legado que debemos proteger

Por ello dijo, “la política gubernamental federal y estatal buscan proteger estos espacios pero corresponde también a las y los ciudadanos convencerse de la importancia de conservar los espacios naturales de Chiapas, pues se trata de un legado que deberíamos proteger para las nuevas generaciones”.

Recordó que la entidad posee diversos climas, geografías y espacios, como montañas, selva, bosques y mar, por ello los invitó a conocer el estado pero con la responsabilidad de no afectar el medio ambiente.

Asimismo, agregó que podría ser la oportunidad para que las personas adopten alguna nueva habilidad, como pintura, escritura, dibujo, entre otros tomando como modelo los paisajes majestuosos que tiene Chiapas.