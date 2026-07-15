Continúa a la baja superficie afectada por incendios

Chiapas continúa con una tendencia a la baja en superficie afectada por incendios forestales; se logró disminuir en un 2.8 por ciento la cifra reportada en 2025 de más de 38 mil hectáreas siniestradas comparativamente con las 184 mil afectadas en 2024.

Este logro se debe al esfuerzo coordinado entre el personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Protección Civil (PC), Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE).

Días-hombre

Esta fuerza de tarea conjunta ha realizado más de 4 mil 228 días-hombre en el combate contra el fuego en el territorio chiapaneco. De igual forma, se realizaron 245.75 kilómetros de brechas cortafuegos, lo que significó un 16 por ciento más comparativamente con los 210 kilómetros realizados en 2025. Además de 128.1 kilómetros de derecho de vía y 55.12 hectáreas con quemas controladas.

En estos resultados también destaca el equipamiento estratégico, como el uso de un helicóptero equipado con helibalde que ayudó a disminuir en un 70 por ciento el tiempo de duración de los incendios, permitiendo una respuesta mucho más ágil y eficaz.

Se atendieron 15 incendios forestales con 452 descargas realizadas, lo que equivale a 542 mil 400 litros y 36 vuelos de reconocimiento y/o evaluación.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la y el Combatiente de Incendios Forestales, el titular de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, anunció una estrategia de profesionalización institucional con la que se otorgará una beca del 100 por ciento a todas las y los combatientes para que cursen una carrera profesional en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas (Enaproc).

Esta capacitación será opcional durante el presente año, pero se convertirá en un requisito obligatorio para el siguiente ciclo, con el propósito de contar con una fuerza de tarea cada vez más especializada y preparada.