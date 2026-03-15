Continúa Ángel Torres Chuleando Tuxtla

Desde la colonia Albania Alta, el presidente municipal Ángel Torres Culebro encabezó una edición más de Chuleando Tuxtla, con cuadrillas de limpieza y recolección de escombro, cacharros, llantas, basura, producto verde, así como con servicios de salud, en beneficio de 12 colonias de la capital.

Una ciudad más ordenada

Con estas acciones, el Ayuntamiento avanza en el mantenimiento de una ciudad más ordenada y con mejor imagen urbana, reforzando el compromiso de ofrecer entornos más seguros, limpios y dignos para las familias tuxtlecas.

Mayor limpieza

El programa Chuleando Tuxtla se suma a Colonias al 100, Embellece Tu Parque y Chuleando El Sabinal, entre otros, que recorren distintos puntos de la capital a fin de consolidar una ciudad más limpia, ordenada y con espacios públicos en mejores condiciones.