Continúa atención contra sarampión en Chiapas

Con base en la información más actualizada sobre la situación del sarampión, las estadísticas de las autoridades federales muestran que Chiapas se ha posicionado dentro de los estados con más casos confirmados del virus.

El informe diario del brote del sarampión en México, actualizado a este 26 de diciembre, detalló que en el territorio chiapaneco hay 127 casos confirmados de la enfermedad.

Esa cifra es el doble de lo que informó la Secretaría de Salud el pasado 21 de diciembre, cuando detallaron de 60 contagios con un brote controlado del virus.

Por casos acumulados confirmados, el primer lugar lo tiene Chihuahua con cuatro mil 481 infecciones. Después le siguió Jalisco con 516. El tercer y cuarto lugar lo ocupa Guerrero y Michoacán con 237 y 227, respectivamente. Chiapas está en la posición número cinco a nivel nacional.

La entidad, además, tiene otros 346 casos probables a sarampión. La definición de este concepto está relacionado con personas que presentan erupciones cutáneas y fiebre, y uno o más de los siguientes síntomas: conjuntivitis, coriza o tos.

Contexto nacional

Con base en la información, se recordó que el primer caso de sarampión en México se notificó en la semana número cinco de este año.

Hasta el pasado 26 de diciembre en el país se habían contagiado del virus seis mil 50 personas, y la enfermedad ha llegado a 29 estados y se ha expandido a 207 municipios con casos confirmados.

De las personas que se han contagiado en todo el territorio nacional, 48.8 % fueron hombres y 51.2 % mujeres, siendo el grupo de edad de 0 a 4 años el más afectado con mil 559 personas.

Otro sector impactado del virus se ubica de 25 a 29 años con 690 casos, seguido del rango de cinco a nueve años con 655 reportes, mientras que los de 20 a 24 años fueron 601.

La situación actual del padecimiento en el país, muestra que hay 14 mil 735 casos probables, además de seis mil 50 confirmados y 24 defunciones.

Finalmente, la semana pasada en Chiapas las autoridades de salud informaron que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es decir, una persona enferma puede contagiar a otras 18 o 21 más.