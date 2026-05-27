Continúa búsqueda de Cristian, Moisés y Víctor

La pérdida de un ser querido desestabiliza el cuadro familiar desde sus primeros minutos de búsqueda postergando el sufrimiento en cada señal que ayude a poder encontrarlos. Es el caso de los familiares de Cristian “N”, Manuel “N” y Víctor “N”.

Fue el pasado domingo 26 de abril cerca de las 17:00 horas que sus familiares lograron verlos por última vez cuando se dirigían a pescar a una colonia cercana a la cabecera municipal a bordo de una motocicleta color negro, además de los aditamentos de dicha actividad.

Protestas

En ese sentido, se han registrado a lo largo de treinta días dos bloqueos carreteros en el cual el primero tardó escasos cuarenta minutos; en cambio el segundo se habría extendido casi a las veinticuatro horas, finalizando luego de entablar diálogos con el personal de seguridad y de gobernación.

Así también, en el transitar de la problemática se han llevado a cabo dos marchas pacíficas en las cuales una de ellas tomó relevancia cuando los inconformes ingresaron a la Unidad Deportiva, donde se realizaba el festejo previo al Día de las Madres a cargo del DIF Municipal, evento que minutos después por el nivel de tensión entre la entonces presidenta municipal Blanca “N” y familiares de los desaparecidos terminó por ser cancelado.

Tras lo ocurrido, las autoridades intensificaron la búsqueda por recorridos en diferentes rancherías, brechas y demás lugares con el apoyo de drones, binomios caninos, además de sobrevuelos del Black Hawk, obteniendo resultados medianamente positivos, importante señalar que en cada búsqueda han asistido familiares de los desaparecidos para constatar el apoyo además de conocer la zona.

Finalmente, a un mes de distancia permanece frente a Palacio Municipal un pequeño campamento integrado por conocidos, amigos y familiares de los aún no encontrados, quienes han realizado quema de neumáticos así como el cierre del mismo edificio como protesta y recordatorio que en el municipio existe la desaparición de tres personas.