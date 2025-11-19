Continúa capacitación a docentes del TecNM

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (TecNM), José Manuel Rosado Pérez, comentó que continúan participando en la Estrategia Nacional de Formación Continua 2025, en colaboración con la Secretaría de Educación a través del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas.

Destacó que estas acciones formativas ofrecen a las y los docentes herramientas actualizadas que fortalecen su práctica educativa mediante enfoques innovadores, participativos y orientados al desarrollo del pensamiento científico-matemático.

Con estas iniciativas, el TecNM, campus Tuxtla Gutiérrez, reafirma su compromiso con una educación sólida, accesible y transformadora para los docentes del estado de Chiapas.

Formación docente

Enfatizó que como institución de Educación Superior tienen un compromiso con el fortalecimiento de la formación docente, para que los estudiantes continúen desarrollando proyectos innovadores con implicación social como lo han hecho hasta hoy día.

El director destacó que recientemente en las instalaciones del Tecnológico en la Alcaldía Tláhuac, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que estará vinculado a la plataforma SaberesMx y que forma parte del proyecto México: país de innovación, que será presentado en los próximos días.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) precisó que la meta de este nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) es generar alrededor de 25 mil egresados al año de la escuela pública de IA más grande de todo el continente; que contará con 20 trayectos de especialización, enfocados a cinco áreas de conocimiento: Inteligencia Artificial (IA), Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad.