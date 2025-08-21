Continúa conflicto por fumigaciones aéreas sobre cultivos

El conflicto entre el ejido Marte R. Gómez del municipio de Mazatán y la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, a quienes acusan de fumigaciones aéreas que afectan a la salud de los pobladores, sigue sin solución.

Ante la situación, los campesinos mantienen bloqueada la vía de acceso a la zona productiva, al sumar más de 72 horas de haber estallado el descontento.

Falta de diálogo

Este miércoles, ante la falta de diálogo, los comuneros radicalizaron sus acciones, ya que además de no permitir el ingreso de tráileres para la carga de plátano también impidieron el paso del personal de los ranchos agrícolas y de la pista de las avionetas encargadas de la fumigación de las plantaciones en la zona.

En entrevista, el comisariado ejidal, Alfredo López Santiz, lamentó la cerrazón que mantiene la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco, que preside Eduardo Altuzar López, que se han negado a dar cumplimiento a los acuerdos mismos que existen desde hace más de 15 años.

Refirió que la comunidad ha denunciado que los ranchos plataneros han estado utilizando un sistema de riego que contamina el agua y el aire, lo que ha generado un alto índice de cáncer y de otras enfermedades en la zona.

Afirmó que además han expresado su malestar por la falta de acción de las autoridades de salud para proteger a la comunidad y difundir información sobre el tema, ya que, pese a los casos de enfermedades, no se han hecho públicos.

Indicó que la comunidad ha decidido mantener el bloqueo de la carretera de manera indefinida hasta que se cumplan los acuerdos y se tomen medidas para proteger la salud y el medio ambiente de la zona.

“No vamos a permitir que nos sigan engañando y que nos sigan poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, pedimos que respeten los acuerdos que tenemos establecidos y que ellos mismos firmaron, de lo contrario vamos a seguir acá”, abundó.