Continúa contaminación en el río Suchiapa: UPCH

Estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) realizan un estudio sobre la calidad del agua en distintos puntos de la cuenca del río Suchiapa. Hasta ahora han encontrado contaminación por fosfatos, nitratos y coliformes fecales, por descargas residuales, desecho de residuos distintos y otros.

Ingrid Clemente Hernández, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad, comentó que realizan monitoreos y toma de muestras en la localidad de Pacú, Galecio Narcía, Cupía y Chiapa de Corzo.

Azul del Carmen indicó que estudian diferentes parámetros como alcalinidad, dureza, oxígeno disuelto, nitratos, fosfatos, pH, con un kit especial y muy práctico, con sustancias especiales que ayudan a identificar cada parámetro de manera rápida, pasando posteriormente a los estudios en laboratorio.

Coincidieron en que esto les ayuda a fortalecer sus conocimientos teóricos aprendidos en clase, aplicándolos en campo, aprendiendo nuevas técnicas, trabajo en equipo y resolver problemas inmediatos. Siempre cuentan con la asesoría de sus docentes.

“Nos ayuda a poder aplicar nuestros conocimientos en campo, a aprender nuevas técnicas, ir desenvolviéndonos fuera del aula, para que al egresar tengamos ya cierta experiencia en este tipo de investigaciones”.

La docente-investigadora Laura Jiménez, de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, comentó que la idea es identificar fuentes de contaminación para generar estrategias de restauración, pero primero se tiene que generar una base de datos.

Recalcó que un área importante de la carrera es el trabajo de campo para que los estudiantes confirmen la teoría que aprenden en el aula, enfrentando diversos obstáculos, aprendiendo el manejo de muestras e interpretación de datos.