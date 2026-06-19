Continúa convocatoria para maestría en la Unach

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Facultad de Negocios, Campus IV, mantiene abierta la convocatoria para el proceso de selección 2026 de la Maestría en Estudios Fiscales.

Este posgrado tiene como misión formar maestros con conocimientos, habilidades, actitudes y valores altamente calificados en el área fiscal, que les permitan desempeñarse como asesores y responsables de procesos directivos enfocados en evaluar la aplicación y optimización de beneficios fiscales, contribuyendo así a mejorar la situación financiera de las entidades económicas.

Ejes formativos

El programa académico está estructurado en tres ejes formativos, con un énfasis especial en la especialización profesional, con el propósito de formar expertos capaces de ejercer una práctica profesional de alta calidad.

Las clases se impartirán los viernes de 17:00 a 22:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas; la duración mínima del programa es de cuatro semestres, periodo durante el cual los maestrantes deberán concluir su tesis.

Las personas interesadas podrán registrarse hasta el próximo 26 de junio, el examen de admisión se aplicará el 29 de junio, mientras que los resultados serán publicados al día siguiente.

Para mayores informes, quienes se interesen pueden comunicarse con la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Negocios al teléfono 962-170-5605; con el área de Servicios Escolares a los números 962-221-9712 y 962-625-1723, extensión 112; o escribir al correo electrónico [email protected].