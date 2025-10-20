Continúa crisis turística en SCLC, afirma diputado

El turismo en San Cristóbal de Las Casas no logra repuntar tras los sucesos violentos que sacudieron a la ciudad colonial, reconoció el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, quien atribuyó la situación actual a una percepción de inseguridad que perdura a nivel nacional.

Quejas de empresarios

En entrevista confirmó las quejas de empresarios, hoteleros y comerciantes sobre la drástica caída de la afluencia turística, incluso durante temporadas altas por tradición como Semana Santa y diciembre.

“Si bien se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del municipio y más aún por el gobierno estatal para consolidar una paz duradera, es necesario decir las cosas como son: no se ha logrado recuperar el sector turístico ni la economía del municipio”, afirmó.

El diputado explicó que, si bien en la actualidad se vive una temporada baja, los niveles de turismo están “mucho más por debajo de lo habitual” para estas fechas.

Subrayó que la solución requiere no solo impulsar la promoción, sino garantizar y, sobre todo, difundir la seguridad en el destino.

“Se ha hecho una campaña en contra de Chiapas desde hace tiempo atrás por los actos de violencia que existían, pero hace falta una campaña que posicione el municipio a lo largo y ancho del país”, señaló.

Sobre el tema de los “motonetos”, un fenómeno que mantuvo en zozobra a la población hace un par de años, el diputado aclaró que no se trata de una organización criminal definida, sino de una modalidad delictiva.

“Motoneto es el mote que se le ha dado en San Cristóbal de Las Casas a todo aquel que delinque a bordo de una motocicleta”, explicó. “No podemos encasillar a una organización como tal y decir estos son los motonetos. No”.

Camacho Velasco destacó que si bien este tipo de delincuencia no se ha erradicado por completo, ha disminuido significativamente.

“Ha bajado bastante la percepción de inseguridad y de estas personas que solían cometer delitos a bordo de motocicletas, sin embargo, se trata de un problema que no se superará de la noche a la mañana”, explicó.