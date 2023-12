Continúa desierta la presidencia del IEPC: INE

Se volverá a realizar la convocatoria. CP

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con seis votos en contra, no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos requeridos para aprobar la designación de la nueva consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas. Por lo tanto, se declaró desierto el concurso en el estado de Chiapas; continuará María Magdalena Vila Domínguez como presidenta provisional.

Hace seis meses, el INE declaró desierta la primera convocatoria para elegir a la nueva presidenta del órgano local.

Proceso

En la sesión, la consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas especificó que para Chiapas, después de un exhaustivo proceso de evaluaciones llevado a cabo por universidades como El Colegio de México, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, y entrevistas con consejeros del INE, se propuso a María Emilia Domínguez Gordillo para ocupar la Consejería del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Chiapas.

“La aspirante propuesta para la presidencia del IEPC de Chiapas es originaria de la entidad, cuenta con Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral; desde 2005 es integrante del Servicio Profesional Electoral, en el que ha ocupado los cargos de vocal secretaria y vocal ejecutiva en juntas distritales ejecutivas de Oaxaca y Chiapas”, mencionó.

“Su experiencia profesional en la organización de procesos electorales en Chiapas, le ha permitido comprender el complejo contexto de la entidad enfrentándose, incluso, junto con el OPLE a realizar elecciones en condiciones de riesgo y con problemas de seguridad pública”, agregó.

Hay idoneidad, pero no hay acuerdo

La consejera Astrid Humphrey disintió, explicando lo siguiente: “Creo que había mejores perfiles para el caso de Chiapas; esta es la segunda convocatoria para el estado, pero yo me separo de la votación para la presidencia del OPLE de Chiapas; sin duda tuvimos perfiles que claramente cumplen con las etapas de examen de ensayo”.

“Sin embargo, creo que dado el contexto complejo de la entidad donde incluso hay temas de casillas y de elecciones que no han podido realizarse e incluso cuestiones que ahora están sucediendo y que antes no estaban sucediendo, se merece una atención. Yo no podría acompañar esta propuesta para la presidencia de María Emilia Domínguez Gordillo”, declaró.

Argumentos

La consejera Norma Irene de la Cruz detalló que fueron ocho las aspirantes para Chiapas, además sostuvo que a partir de la valoración, “si bien hubo perfiles bastante interesantes”, la consejera no acompañó la propuesta, pues dijo: “Estoy convencida de que todas y todos los que integramos este Consejo General buscamos que sean los mejores perfiles los que integren a los Institutos Electorales Locales.”

“No comparto la propuesta por el estado de Chiapas”, resaltó tajante el consejero Jorge Montaño Ventura.

Martín Faz Mora, también consejero, aclaró “que no es que no existan los perfiles idóneos” para Chiapas, “sino que lo que no se logró fue un consenso, pues hay idoneidad, pero no hay acuerdo”, enfatizó.