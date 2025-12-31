Continúa el adeudo a docentes Prodet

El adeudo aproximado a 600 millones de pesos (mdp), correspondiente a doce ciclos escolares, mantiene en incertidumbre a los 600 maestros de secundarias estatales pertenecientes al programa de Programación Detallada (Prodet), cuyos salarios no han sido cubiertos desde 2014.

Diego Alejandro Solís, representante de un grupo activo de 44 docentes, denunció la falta de soluciones tras tres administraciones gubernamentales, quien explicó que el Prodet es un departamento de la Subsecretaría de Planeación Educativa que autorizó entre 2014 y 2017 la creación de nuevas escuelas sin que existiera un presupuesto para cubrir los salarios de los profesores asignados.

“El gobierno dijo que sí, tal vez de manera irresponsable, porque no había el recurso para pagar a los docentes que entonces trabajaron”, afirmó.

El también vocero reveló que durante el gobierno de Manuel Velasco se alegó que el pago estaba en trámite, misma postura se mantuvo en la administración pasada.

Respecto a la administración actual, señaló que tras reuniones con autoridades educativas, se les hizo la promesa de un pago antes de que finalice 2025, sin embargo, hace dos semanas se les notificó que aún no había información.

Relató con tristeza que algunos compañeros han fallecido durante este periodo de lucha, otros perdieron la esperanza y varios más abandonaron la docencia.

Frente a esto, el maestro argumentó que la decisión de continuar en las aulas en zonas como Tila, Salto de Agua o Palenque, respondió a la necesidad de garantizar el derecho a la educación de los niños sin recibir un sueldo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para voltear a ver al grupo de maestros y puedan resolver el tema del adeudo. Aclaró que pese a esta situación, el Prodet sigue funcionando y aún existen escuelas con grupos bajo esta modalidad que enfrentan el mismo problema.