Continúa el éxodo de migrantes

Cientos de migrantes que integran la caravana “Dios con Nosotros” permanece en el domo del parque Central de Metapa de Domínguez, mientras esperan la llegada de otros grupos de El Salvador y Honduras que anunciaron su salida mediante las redes sociales.

Calculan que son casi un millar de personas, principalmente centroamericanos, que buscarán llegar al norte del país ya que su finalidad es ingresar a los Estados Unidos, de donde fueron expulsados por el Gobierno tras detenerlos en redadas, y otros más quedarse en México, pero no en el sur.

El viernes ingresó por el puente internacional “Rodolfo Robles” un grupo y otro más lo hizo durante el día de ayer sábado; algunos indicaron que en las próximas horas caminarán hacia Tapachula, en donde se concentrarán.

Aunque la mayoría procede de Honduras y El Salvador, también se han unido grupos de Guatemala y Haití, quienes han sido custodiados por personal de Protección Civil (PC), Grupo Beta y la Guardia Nacional División Caminos, para prevenir accidentes.

La inseguridad y la falta de oportunidades laborales son las principales causas que los están obligando a salir de sus lugares de origen, según explica Nolberto Esquipulas, hondureño que participa en esta caravana.