Continúa el registro de planillas en el Cachac

El Consejo Electoral del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, A.C. (Cachac) continúa con el proceso de registro de planillas que contenderán por el Consejo Directivo correspondiente al periodo 2027–2028.

Como parte de este proceso, la planilla encabezada por Kennia Raquel Montesinos Cárdenas recibió su Constancia de Registro de Candidatos por parte del órgano electoral del Colegio encabezado por el arquitecto Héctor Adolfo Tovar Fernández.

Montesinos Cárdenas agradeció al Comité Electoral y a profesionistas del gremio que respaldan el proyecto de su planilla; sostuvo que su equipo prioriza el diálogo y la unidad en favor del colegio.

Como parte de las propuestas, la candidata detalló que se plantea fortalecer al Colegio como un gremio unido, incluyente y con presencia en todo el estado.

Señaló que su planilla busca reconocer el legado del Cachac y promover una gestión transparente y autosuficiente, que consolide al organismo como referente técnico ante la sociedad y el gobierno.

Dijo que la propuesta se organiza en tres ejes de trabajo y nueve objetivos específicos, orientados a fortalecer la integración gremial, promover una cultura de convivencia y respeto, consolidar la identidad del Colegio, posicionar a las y los arquitectos chiapanecos ante la sociedad y mejorar la gestión social, administrativa y gubernamental.