Continúa el relleno de humedales en San Cristóbal

Los humedales de San Cristóbal continúan siendo rellenados, así lo denunció la activista ambiental Carmen Guillén, de la comunidad 5 de Marzo, durante el informe de actividades para preservación y conservación de estos ecosistemas que han realizado dependencias como la dirección municipal de medio ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp).

Carmen Guillén denunció que el pasado jueves 3 de septiembre el responsable de rentar las canchas de futbol que están en el humedal de La Kisst se encontraba rellenando el terreno.

Relató que cuando se le acercó, este le dijo: “Yo voy a traer un camión de tierra y voy a hacer lo que quiera porque le voy a pedir autorización de la Conanp”.

Recorrido

Ante estos señalamientos, las autoridades de los tres ordenes de gobierno quienes se encontraban en el evento se comprometieron a realizar un recorrido por la zona, en el que, al día siguiente, tanto la directora de ecología, Jade Cantú, el regidor Fidel Kalax y la Conanp confirmaron lo denunciado.

Carmen Guillén indicó que también se están realizando brechas para sacar el agua de los humedales y la ciénega “5 de Marzo”, esto por “la lamentable omisión de nuestras autoridades”.

Problemática

Apuntó que en el recorrido las autoridades constataron cómo opera la misma inmobiliaria para despojarlos de los humedales de montaña. “Pasa que a nadie le interesa ver lo que está pasando en nuestro contexto”, agregó.

“Y es necesario que todos nos conjuntemos para cuidar la madre tierra, ella nos necesita, estamos viviendo una terrible sequía”, advirtió la activista.