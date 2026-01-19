Continúa entrega de apoyos a la población

Sumado a los diversos programas institucionales, el titular de la Secretaría del Humanismo, Francisco Chacón, continúa realizando acciones de impacto poblacional; es el caso de la reciente entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y valoraciones visuales para otorgar lentes.

Así lo explicó el encargado de las políticas sociales del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en el marco de la entrega de bicicletas a estudiantes de secundaria, como parte del programa Bicis que Transforman.

Este programa, explicó, es una iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez, que impulsa la movilidad, la salud y el bienestar de niñas y niños, formando parte de una amplia cartera de programas como: las Jornadas del Humanismo, los Comedores del Humanismo, Conecta Chiapas, Cero Corrupción, Cuidar es Amar, entre otros.

Programas institucionales

Estos programas, dijo el funcionario conocido como Paco Chacón, buscan reducir la pobreza y discriminación con enfoque de derechos humanos y no asistencialismo en Chiapas.

Los interesados pueden acceder a los portales de la dependencia estatal para buscar ser beneficiarios, además de enterarse de dónde se realizarán próximos eventos.

Como por ejemplo la visita a colonias populares donde se realizan acciones diversas en beneficio de la comunidad, como las recientes del fin de semana.

“Porque el Humanismo está presente donde más se necesita, regresamos a la colonia Paso Limón en Tuxtla Gutiérrez, para llevar apoyos que impactan directamente en la vida diaria de muchas familias, como campaña de vacunación, sillas de ruedas, andaderas, bastones y valoraciones visuales que permitirán el acceso a lentes, herramientas que representan autonomía, calidad de vida y esperanza, dijo.