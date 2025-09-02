Continúa entrega de chips Conecta Chiapas

El secretario del Humanismo Francisco Chacón informó que esta semana continuará la entrega de chips del programa Conecta Chiapas, dirigida a las y los estudiantes de nuevo ingreso de preparatoria y universidad, así como a quienes aún no han tenido oportunidad de recoger el suyo.

Explicó que las sedes, fechas y horarios de entrega son los siguientes:

Martes 2 de septiembre, municipio de Oxchuc.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte 11), de 09:00 a 16:00 horas.

Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), de 09:00 a 16:00 horas.

Jueves 4 de septiembre, municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Facultad de Ciencias Humanas (Lenguas) de la UNACH, de 09:00 a 16:00 horas.

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), de 09:00 a 16:00 horas.

Colegio de Bachilleres (COBACH 11), de 09:00 a 16:00 horas.

Viernes 5 de septiembre, los municipios de Villaflores y Villa Corzo

Centro Universitario Mesoamericano (Villaflores), de 09:00 a 16:00 horas.

Colegio de Bachilleres (Cobach 44, Villaflores), de 09:00 a 14:00 horas.

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 42, Villa Corzo), de 10:00 a 15:00 horas.

Fortalecimiento de la educación

El titular de la Secretaría del Humanismo destacó que este programa, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez, fortalece la educación de la juventud chiapaneca al brindarles la ventaja de contar con conectividad gratuita para estudiar, comunicarse y acceder a nuevas oportunidades.

Las y los estudiantes que ya se registraron pueden acudir a la sede correspondiente para recibir su chip con 5G de internet gratis, llamadas, mensajes y redes sociales. Además, si realizan la portabilidad de su número podrán recibir un paquete especial con 13 GB adicionales para navegar y aprovechar aún más su conectividad.

Quienes aún no lo han hecho pueden consultar requisitos y registrarse en www.conectachiapas.org.