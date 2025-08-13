Continúa exigencia de justicia por caso Acteal

“Los corruptos” ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 12 de agosto de 2009 ordenaron la liberación de los paramilitares sentenciados por la masacre de 45 tsostiles ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, “serán recordados en la historia de los crímenes de lesa humanidad” y por “encubrir” al expresidente Ernesto Zedillo, afirmó la Organización Sociedad Civil Las Abejas.

“Estos jueces de la mal llamada SCJN argumentaron que ‘hubo fallas en el debido proceso’, pero los testimonios de los testigos directos y la vida de nuestros familiares no tuvo importancia para ellos. Y lo volvemos a aclarar: los corruptos ministros de la ‘máxima casa de justicia’; sí son corruptos”, agregó.

En un comunicado leído este martes por jovencitas de Las Abejas en conferencia de prensa en Acteal, expresó que con el fallo, los ministros “encubrieron a los autores intelectuales de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, los generales Enrique Cervantes y Mario Renan Castillo y el gobernador Julio César Ruiz Ferro, entre otros, así como al Ejército mexicano, quienes son responsables por haber propiciado la masacre de nuestras abuelas y abuelos”.

Verdaderos cómplices de la impunidad

La agrupación, a la que pertenecían las víctimas, sostuvo que “el 12 de agosto es un día que recordaremos para siempre; es un día en que los corruptos de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación liberaron a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal”.

Manifestó que “estos ministros serán recordados en nuestra historia verdadera, en la historia misma de los crímenes de lesa humanidad; sus nombres ya están pintados en nuestros comunicados, en nuestro libro, en nuestros videos, porque son verdaderos cómplices de la impunidad en la masacre de Acteal”.

En el comunicado se asentó que “las niñas, niños y los jóvenes hemos comprendido que es una vergüenza lo que hizo la mal llamada SCJN al dar la orden de liberar a los paramilitares; la mayoría de ellos tenían sentencia condenatoria como responsables materiales de la masacre de nuestras abuelas y abuelos, tías y tíos, primas y primos”.

Continuó: “No vamos a permitir que su muerte quede en el olvido; no dejaremos libre a Zedillo ni a sus cómplices y ni a su ejército; estos criminales deben ser juzgados y castigados para que nunca más se repita otra masacre en México, como la de Acteal”.