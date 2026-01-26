Continúa grupo interinstitucional con operativos

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y las Secretarías de Seguridad Municipales, ha implementado el Operativo Cero Impunidad, con el objetivo de establecer estrategias de seguridad que preserven la paz y la confianza de la ciudadanía.

Recorridos

En Frontera Comalapa se realizaron recorridos de prevención y disuasión en los barrios Centro, Cushu, La Ceiba, San Francisco, San Pedro, Framboyán, Belisario Domínguez, La Lima, Juan Sabines, Libramiento, Anonal, Cuernavaca, Albani, Paraíso, Loma Bonita, Santa Rita, Monte Redondo, Potrerillo, Frontera Vuelta Mina, Ciudad Cuauhtémoc, Las Champas y Paso Hondo.

Asimismo, se revisaron de manera aleatoria a vehículos y motocicletas, invitándoles a cumplir con la documentación y al uso debido del casco.

Motozintla

Mientras que en Motozintla se recorrieron los barrios Centro, Reforma, Los Pinos, Francisco Sarabia, La Unión, Milenio 1, Milenio 2, Emiliano Zapata, San Antonio, Rosario Castellanos, Mirador, Linda vista, Ciprés, Ex prepa y Zona Industrial.

Además, se instaló un punto de revisión, en el cual se supervisaron vehículos (automóviles y motocicletas), retirando el polarizado a 62 automotores, y se verificaron los medios de identificación de vehículos tipo pick up, realizándose las inspecciones respectivas, con la finalidad de localizar estupefacientes o armas, sin que se localizara indicio alguno.

Inspección

Finalmente, en Siltepec se instaló un punto de inspección de control en la carretera Siltepec-Honduras de la Sierra, donde se infraccionaron a cinco conductores por falta de documentación y se invitó al retiro de polarizados en 10 vehículos, revisando en total 45 motocicletas y 15 vehículos.