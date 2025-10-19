Continúa huelga en el Nacional Monte de Piedad

Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en Chiapas continúan en paro y esperan una respuesta a las demandas nacionales, mejores condiciones y respeto al contrato colectivo. Así lo explicaron trabajadores desde la capital del estado, quienes mencionaron que en el Monte de Piedad de Chiapas y otras sucursales del país, desde el 1 de octubre de 2025 iniciaron una huelga nacional por violaciones al contrato colectivo de trabajo y al convenio firmado en 2024. El personal en el estado, en voz de Rafael “N”, dijo que se sumaron a la protesta nacional para exigir respeto a los derechos laborales, y acabar con las jornadas largas y salarios bajos.

Afectados

Señalaron que la situación afecta a más de dos mil 300 trabajadores de la institución financiera más antigua de América. Informaron que el motivo del paro de labores es porque la empresa continúa violando el contrato colectivo como el convenio modificatorio del año pasado.

Denunciaron que la empresa ha cancelado derechos básicos de los trabajadores mediante una política de acoso constante, obligándolos a laborar jornadas extenuantes y privándolos de derechos como la media hora de comida establecida por la ley.