﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Continúa impulsando el Chucho Móvil en Tuxtla

Marzo 23 del 2026
Buscan fomentar la cultura de tenencia responsable. Cortesía
Buscan fomentar la cultura de tenencia responsable. Cortesía

El presidente municipal, Ángel Torres, acompañado del médico veterinario, José María González, encabezó una jornada más del Chucho Móvil en la colonia Nuevo Amanecer, acercando servicios gratuitos a familias con perros y gatos, con lo que se fortalece el cuidado responsable de las mascotas en la capital chiapaneca.

Campaña

A través de la campaña de esterilización, vacunación y desparasitación, el Chucho Móvil brindó atención integral para prevenir enfermedades y evitar la sobrepoblación, promoviendo el bienestar animal y la salud pública en beneficio directo de vecinas y vecinos.

Este programa recorre toda la ciudad como parte de una estrategia permanente para fomentar la cultura de tenencia responsable, generando conciencia sobre el compromiso que implica cuidar, proteger y garantizar una vida digna a las mascotas.

﻿