Continúa investigación de biofertilizantes

El investigador Reiner Rincón Rosales, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), presentó los avances técnicos y estratégicos del proyecto de la Planta Productora de Biofertilizantes TecNM, incubado en el Laboratorio de Innovación Social, Desarrollo y Transferencia Tecnológica.

Explicó el funcionamiento, la base científica y el proceso de producción de los biofertilizantes, destacando su pertinencia social, su impacto en el desarrollo regional y su contribución a la soberanía alimentaria y tecnológica del país.

Logro

Como resultado de un trabajo de 10 años realizando diversas pruebas, el profesor investigador logró crear una bacteria que será utilizada como biofertilizante, con miras hacia una agricultura sustentable en el estado.

La bacteria se denomina Sinorhizobium mexicanum ITTG R7, se trata de una alternativa para disminuir el uso de fertilizantes químicos que dañan de forma severa la salud y el ambiente.

La bacteria ha sido evaluada en varios cultivos, como el frijol, tomate, chile y plantaciones como el agave; obteniendo resultados favorables, ya que influye en el crecimiento de las plántulas mejorando la cantidad de los contenidos nutrimentales.

Realizaron el registro de la bacteria, siendo patentada como biofertilizante ante el GenBank del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés), que es la base de datos de secuencias genéticas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una colección anotada de todas las secuencias de ADN disponibles públicamente.