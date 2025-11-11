Continúa la entrega de donativos del libro Stan

El dirigente social Carlos Tapia Ramírez, presidente de la Sociedad Civil del Soconusco A. C. y presidente del Consejo Regional de damnificados de Stan, continúa con la campaña de donativos de su 2°. libro “Stan, la tragedia pluvial en Chiapas. El desastre Político” en el marco del vigésimo aniversario de la tragedia provocada por el meteoro el 5 de octubre de 2005, con el propósito de alimentar la conciencia histórica de un pueblo que no olvida la devastación social y económica de 41 municipios de Chiapas, sino que jamás olvidara la inhumana desatención en ese entonces de un gobierno que defraudo los fondos para la reconstrucción por más de 11 mil millones de pesos (mdp), que la federación autorizó para resarcir los daños ocasionados por el huracán Stan en 41 municipios de la entidad.

La tragedia

La tragedia pluvial en Chiapas no solo causó el desastre económico y social, así como en la infraestructura en tres cuartas partes de la entidad.

Sino que desnudo a un gobierno por su incapacidad, su rapacidad en la aplicación de los fondos de la reconstrucción, propiciando el fraude más cuantioso y millonario en la historia de Chiapas de las ultimas décadas.

Un gobierno en ese entonces como el que encabezó el nefasto Pablo Salazar Mendiguchía, que condujo a Chiapas al desastre político.

Desatención

Un gobierno que causo en los Chiapanecos una profunda herida que nos marco profundamente, violentando nuestra autoestima por las graves ofensas a la dignidad del pueblo de Chiapas, por un gobierno zalazarista que violentó nuestros Derechos Humanos, trasgrediendo el Estado de Derecho.

Reprimiendo a los medios de comunicación con la ley Mordaza, un gobierno magnicida responsable de la muerte de 42 niños del hospital de Comitán, un gobierno de la impunidad por que hasta la fecha las denuncias penales en su contra por por abuso de poder y fraude a los fondos de la reconstrucción por más de 11 mil mdp están congelados en FGR Y FGE, por el encubrimiento a los responsables del fraude, por eso esta campaña de donativos del libro Stan, es un testimonio histórico para los presentes y futuras generaciones, es un recordatorio para que nunca jamás se repita esta historia de flagrancia e impunidad en los gobiernos por venir.