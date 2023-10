Continúa la expo “De mis manos a tu corazón”

El pasado miércoles dio inicio la Expo Venta Artesanal “De mis manos a tu corazón”, en donde artesanos y artesanas chiapanecas ofrecen los mejores productos elaborados a mano con todo el cariño de los pueblos de Chiapas.

Este evento que se lleva a cabo del 11 al 15 de octubre en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, de 10:00 a 20:00 horas, cuenta con la participación de 200 expositores que comercializan productos de las 13 ramas artesanales que representan la identidad y cultura del estado.

En los 100 estands se vende textil, ámbar, alfarería, talla en madera, laca, juguetería, laudería, jarciería, talabartería, lapidaria, pirograbado, metalistería y comestibles, en donde se han dado cita artesanos de los municipios de Larráinzar, Chamula, Zinacantán, Venustiano Carranza, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Huixtán, Palenque, Amatenango del Valle, Ocozocoautla, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Jaltenango, El Bosque, Comitán de Domínguez, Chanal, Pantelhó, Tenejapa, San Juan Cancuc y Simojovel.

Cabe destacar que Chiapas es uno de los estados que conserva todavía un rico inventario artesanal, por ello esta expo-venta se realiza como una oportunidad de mercado para las personas artesanas. Con la comercialización de estos productos se busca reactivar la economía familiar, con el propósito de promocionar y difundir los productos artesanales de la entidad.

De acuerdo con María de Lourdes Ruiz Pastrana, titular del Instituto Casa de Las Artesanías de Chiapas (Icadech), este es un proyecto nuevo que se ideó en sinergia con el Gobierno del Estado para dar atención a las familias de los artesanos.

Testimonio de expositor

En esta expo, Ezequiel Jiménez, del municipio de Palenque, de la marca de textiles Maya-Ch’ol, participa con prendas bordadas a través de una fina técnica realmente bella.

El médico veterinario de profesión dio a conocer que lleva ejerciendo este oficio desde hace un par años, cuando conoció a su esposa, quien es la propietaria del negocio, al que de manera gradual se ha sumado y actualmente también realiza bordados que son propios de la cultura maya-tseltal.

“Llevo dos años con mi esposa y me ha gustado el tema de los bordados. He comenzado a dibujar, trazar, hacer los rombos y me estoy involucrado en esto; no se me hace algo que sea visto como oficio de la mujer o por cuestiones de machismo, se me hace un trabajo muy digno, además de que es un apoyo también para mi esposa, para que este trabajo sea conocido en Chiapas y en todo México”, comentó.

Detalló que su esposa es de una comunidad que se llama Victorio Grajales, de la etnia cho’l, en el municipio de Palenque, y aprendió a tejer de su abuela, por lo que es un oficio ancestral.

“Yo también soy de origen indígena y conozco esa parte de los bordados; poco a poco me fue gustando, los eventos, la forma en que mi esposa atiende a las personas, todo eso me fue involucrando”, expresó.

Arte a perfeccionar

En su caso, dijo que al estar comenzando en este oficio ancestral desea continuar hasta perfeccionarlo. “Estoy comenzando, pero me gustaría hacer las guayaberas para impulsar a mi esposa; todo lo de la cultura me llama la atención”.

Dijo estar consciente de lo que hace porque conoce la importancia de esta actividad, y ahora estar presente en la Expoventa Artesanal es un impulso para seguir creciendo.

Por su parte, las autoridades del Icadech exponen que estas acciones son para continuar con las políticas de la Cuarta Transformación, para ayudar a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, además de que se tiene la expectativa que durante cinco días las personas artesanas de Chiapas puedan comercializar sus productos.

Ruiz Pastrana agregó que la artesanía es el resultado de un proceso creativo que adquiere múltiples formas y se destinan a diversos usos, es decir, se convierte en una expresión derivada del arte, ya que posee los elementos para ser considerada de tal manera, los cuales pueden conocerse a partir de una observación estética en la búsqueda de la belleza, utilidad y rasgos de una pieza.

“La artesanía es la creación de tradiciones populares que se refleja en la elaboración de complejos objetos para uso doméstico, decoración, para ornato personal y uso festivo o religioso”, expresó.

Ezequiel Jiménez invitó a los chiapanecos para que visiten esta expo y consuman los productos locales.