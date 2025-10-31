Continúa la SMyT con operativos

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas (SMyT) dio a conocer que, en coordinación con diversas corporaciones de seguridad, se llevó a cabo un Operativo de Inspección y Vigilancia en Revolución Mexicana, municipio de Villa Corzo, a la altura del entronque que conecta con el ejido del mismo nombre, entre la carretera a Tuxtla Gutiérrez y la carretera a Ángel Albino Corzo.

En estas acciones participaron la oficina de enlace Villaflores de la dependencia, Fiscalía de Distrito zona Frailesca, Guardia Estatal Preventiva y Policía Municipal de Villa Corzo, con el propósito de verificar la documentación y condiciones de las unidades de transporte, tanto público como particular.

Infracciones

Durante la jornada se supervisaron un total de 50 vehículos, resultando dos unidades infraccionadas por no contar con la documentación requerida, conforme a lo establecido en la normativa del transporte vigente.

Estas acciones forman parte del programa permanente de inspección y vigilancia que la SMyT impulsa en todo el estado, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, prevenir el transporte irregular, fomentar una cultura de legalidad y responsabilidad entre los conductores.