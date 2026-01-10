Continúa la venta de fuegos pirotécnicos

A pesar de que las fiestas decembrinas ya terminaron, comerciantes del mercado público Belisario Domínguez siguen vendiendo fuegos pirotécnicos al mayoreo.

Hasta el momento no hay ninguna autoridad que lo evite luego de que esta venta fuera declarada como peligrosa para los propios locatarios y la clientela en general.

Caso omiso

Autoridades policiacas dijeron que a pesar de que ya se les explicó a los comerciantes lo peligroso que es este tipo de ventas, han hecho caso omiso por lo que dejaron claro que volverán hacer operativos de decomiso.

Indicaron que el pasado mes también se prohibió comercializar estos productos, sin embargo, lo hicieron de manera clandestina, sin importarles que esto pueda exponer a sus clientes o hasta los mismos locatarios, toda vez que los artículos que se elaboran con pólvora, si no se manejan correctamente pueden representar un peligro para quienes lo manejen o almacenen.

Por su parte, comerciantes liderados por Rosario Flores García, señalaron que las autoridades deberían dejarlos vender este tipo de mercancía debido a que sus ventas aportan al sustento de sus familias pues es un producto bastante codiciado, sobre todo en épocas festivas.