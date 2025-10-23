Continúa manifestación de madres buscadoras

Luego de que circulara una publicación electrónica donde la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas, presuntamente levantaban su plantón sobre el libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, las también llamadas buscadoras desmintieron tal información y dijeron continuarán apostadas sobre esta importante vía de la capital.

De esta manera la manifestación suma más de dos semanas. Las madres demandan el esclarecimiento de las desapariciones de sus familiares.

Dijeron que agradecen al pueblo solidario que las acompaña siempre con respeto y empatía, señalando que seguirán firmes en su causa por la verdad y la justicia para sus seres queridos desaparecidos.

Rechazaron cualquier intento de presión, hostigamiento o desalojo en contra del plantón pacífico que mantienen frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La información surge luego que se anunciara una marcha para exigir la liberación de la vía, para el próximo día jueves 23 de octubre.

“Estamos aquí porque el estado nos ha fallado, porque nuestros hijos e hijas fueron desaparecidos o asesinados, y porque la impunidad y el abandono nos obligaron a alzar la voz. No estamos en las calles por gusto”.