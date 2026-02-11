Continúa negociación Unach y el Staunach

Continúan las negociaciones entre la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Staunach de cara a la firma del contrato colectivo de trabajo 2026, destacando la modificación al tabulador de salarios, buscando un aumento por encima de la media nacional.

Las acciones iniciaron la noche del lunes y continuaron el día martes para tener acuerdos finales el día de hoy 11 de febrero, con la expectativa de acuerdos en beneficio de la Universidad y la base trabajadora.

Entre las negociaciones destaca la modificación al tabulador de salarios, buscando un aumento por encima de la media propuesta a nivel nacional del 4 %, lo cual generaría directamente mejoras en las prestaciones de los trabajadores de la Unach.

Rector

En este contexto el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, expresó que el liderazgo sindical es un reflejo de la evolución de la comunidad, por ello tiene que seguir creciendo en apego a sus posibilidades estructurales y presupuestales.

Dijo que a nivel internacional el presupuesto para las universidades no es el esperado, en México el reto no es menor, pues es necesario hacer más con menos.

Y en este contexto, Chiapas está siendo ejemplo nacional, pues en 2025 la matrícula de la Unach creció sin presupuesto adicional y para este ciclo se prevé incluso la creación de nuevos campos formacionales.

Sindicato

Durante su participación el líder sindical Pedro Jiménez, secretario general del Staunach dijo que la política salarial desde el 2018 en México es un tabulador de mejoras que deberán tener continuidad.

No obstante reconoció que el presupuesto para las universidades sufrió un notorio descenso, por lo que es momento de construir una universidad mejorando el tabulador de salarios y prestaciones.

Finalmente el rector y el líder sindical coincidieron en señalar que en este trabajo la comunión entre la universidad y el sindicato permitirá resolver las necesidades de la vida universitaria, por ello la revisión al contrato colectivo es un compromiso firme con el agradecimiento y el sentido de trabajo común en beneficio de la universidad y su comunidad.