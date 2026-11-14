Continúa Paco Chacón recorriendo la capital

Paco Chacón continúa en su recorrido por calles, cruceros y colonias de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo su proyecto “Por un Tuxtla Chingón”, como parte del proceso interno de Morena para elegir a quien se encargará de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Este viernes, en la continuación de su recorrido, haciendo volanteo en el crucero del libramiento Norte y 5ª calle Poniente, comentó que hace esto no como servidor público, sino como un tuxtleco que quiere representar el movimiento del partido en la coordinación municipal y “lo vamos a lograr acercándonos a la gente”.

Respaldo ciudadano

Hoy le dice a la población de la capital chiapaneca que Paco Chacón es otro tuxtleco que quiere seguir trabajando y dando resultados. Destacó una respuesta muy positiva, un gran respaldo ciudadano al proyecto, que es la principal motivación para seguir adelante.

Chacón manifestó que un Tuxtla Chingón “es un Tuxtla donde hay capacidad de las y los tuxtlecos de salir adelante, en donde podemos ser mejores tuxtlecos, donde podemos construir juntos una mejor comunidad, eso significa el Tuxtla Chingón, el que las y los tuxtlecos nos las creamos, de que podemos salir adelante y que podemos llegar a cada rincón como la nueva era de la transformación humanista”.

Se dijo preparado para enfrentar ya el proceso interno de Morena a realizarse muy probablemente la próxima semana, “vamos con la confianza y la tranquilidad del respaldo del pueblo tuxtleco, estoy confiado porque eso lo es que quiere la gente, lo que queremos todos, un Tuxtla Chingón”.