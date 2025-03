La polémica en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrrez por las denuncias que hicieron los regidores Areli Latournerie Castellanos y Francisco Rojas Toledo sobre facturas de compras a presunto sobrecosto siguen dando de que hablar.

En la sesión de cabildo de este martes, los regidores respondieron a los señalamientos que hizo el alcalde tuxtleco en la sesión de cabildo del pasado martes 4 de marzo sobre las cotizaciones que presentaron.

Sin cumplir

“La oficialía Mayor no ha cumplido con revisar y transparentar el proceso de adquisiciones, tal como establecen los artículos 96 y 100 del reglamento de la Administración pública, la contraloría municipal ha omitido realizar las funciones conferidas en el artículo 51; no ha vigilado la cuenta pública y quiero dejar en claro que mi denuncia en conformidad es con la forma en que se está manejando la dirección de adquisiciones dependiente de la oficialía Mayor no con los programas que se están manejando o con los apoyos que se están otorgando”, expuso en la sesión de cabildo la regidora Areli.

Presenta denuncias

Posteriormente, señaló en entrevista que ya presentó ante las autoridades competentes las denuncias correspondientes por las probables irregularidades en las compras que hizo el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez el pasado mes de diciembre a presuntas empresas fantasmas.

“Insisto, no es correcto la forma en que se están administrando las adquisiciones en el ayuntamiento, no es correcto que paguemos sobre precios, no es correcto que le compremos a gente foránea cuando los tuxtlecos necesitamos trabajo y necesitamos incentivar la economía, no es correcto que digamos que hicieron una investigación de mercado en diciembre, y el presidente presentó cotizaciones de febrero”, sostuvo.

Latournerie Castellanos agregó para finalizar que la síndica municipal no ha ha cumplido a cabalidad con la vigilancia respecto a la correcta aplicación de los recursos financieros conforme al presupuesto aprobado y tampoco está controlando y vigilando las adquisiciones tal como lo establece el artículo 44 de la Ley orgánica municipal.