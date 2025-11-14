Continúa programa “Mejoramiento de Alumbrado Público”

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó el encendido simbólico del programa de Mejoramiento del Alumbrado Público en la colonia Terán, donde vecinas y vecinos celebraron esta acción que fortalecerá la seguridad y la calidad de vida en la zona.

Al destacar que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que busca calles mejor iluminadas, seguras y transitables para todas y todos, el alcalde capitalino explicó que se brindará mantenimiento a 86 luminarias, se instalarán 258 nuevos puntos de luz, alcanzando un total de 344 de las 870 existentes en la colonia.

Trabajo coordinado

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo coordinado con la FGE, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, así como con el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para seguir avanzando hasta que Tuxtla llegue a ser la ciudad más segura del país.