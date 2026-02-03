Continúa proyecto Pichitón

La directora del DIF Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova, señaló que el programa Pichitón registra una respuesta positiva de la ciudadanía, con la entrega de kits básicos para bebés y mujeres embarazadas, con el objetivo de brindar apoyo a mujeres que son madres o se encuentran en el proceso de serlo.

La funcionaria explicó que este programa está dirigido a apoyar a familias que no cuentan con lo necesario para recibir a un bebé, mediante la entrega de kits básicos de cuidado y aseo, los cuales incluyen ropa de algodón, artículos de higiene personal, bañeras, guantes, prendas interiores y conjuntos de estambre.

Entregas

“Vamos muy bien, es una gran ayuda para muchas personas que no tenían nada para el bebé que viene en camino. Hoy ya cuentan con lo básico para sus primeros meses”, señaló.

Detalló que las entregas se han realizado de manera directa, casa por casa, en coordinación con el presidente municipal, Ángel Torres, personal del Ayuntamiento y del DIF Tuxtla, con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

Indicó que las personas interesadas pueden registrarse a través de los números oficiales del DIF o por medio de redes sociales, donde se les informa sobre la documentación requerida para posteriormente recibir el apoyo.

Disponibilidad

Hasta el momento, el DIF ha entregado la mayoría de los equipos disponibles, quedando aproximadamente 80 kits por distribuir, por lo que hizo un llamado a las mujeres embarazadas de cinco meses en adelante, así como a madres con neonatos de hasta cinco meses, a acercarse antes de que concluya la entrega.

“Les hacemos la invitación para que se acerquen al DIF Tuxtla y al programa Pichitón”, concluyó.