Continúa reclutamiento para la Guardia Federal

Óscar Morales, oficial de la Guardia Federal, dijo que la institución de seguridad nacional sigue buscando chiapanecos para ser reclutados como agentes de Resguardo y Custodia de Instalaciones Federales en México.

Explicó que los requisitos son tener entre 18 a 65 años de edad, una estatura mínima en mujeres de 1.50 cm y hombres de 1.60 cm, así como la formación escolar de Secundaria como mínimo.

Objetivo

Explicó que esta captación busca robustecer el personal de la Guardia Federal y ofrecen diversos beneficios contractuales, además de la posibilidad de viajar a diversas entidades de la República.

Chiapas con más altas

Dijo que Chiapas destaca a nivel nacional como uno de los estados que mayor cantidad de ingresos y altas en la Guardia Federal.

Cabe destacar que una de las premisas de esta corporación es la valentía, por lo que la búsqueda de nuevos reclutas es bajo esta ruta, en el contexto de la reciente violencia en regiones del país.