Continúa registro de Credencial Universal de Salud

La credencialización universal de salud es un proceso de registro para adultos mayores de 65 años y más, así como personas viviendo con alguna discapacidad, que se está realizando en diversos módulos itinerantes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado, recordó Margarita Aguilar, directora de la región 11 de la delegación de Bienestar en Chiapas.

La funcionaria explicó que este registro para la credencial universal de salud permitirá en el 2027 tener acceso a todos los servicios de salud, sin importar la derechohabiencia del IMSS, Issste, Isstech, o cualquier otra seguridad social.

Asimismo, dijo que los afiliados no pierden sus derechos ni servicios por tramitar esta credencial.

Requisitos

Los requisitos son identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, credencial de Inapam, cartilla militar), comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses), CURP, número de teléfono y correo electrónico.