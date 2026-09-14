Continúa registro de préstamos a trabajadores

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Chiapas anunció que mantendrá abierta la campaña de registro de préstamos a trabajadores.

Distribución

De la misma manera, expuso que se asignaron 15 mil 957 préstamos como parte del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, dirigidos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos.

Del total, cinco mil 308 corresponden a préstamos ordinarios; 956 a préstamos exclusivos para pensionados; seis mil 178 a préstamos especiales, y tres mil 515 a préstamos conmemorativos.

Proceso

Para continuar con el trámite de otorgamiento, las personas beneficiarias deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y dar clic en la opción “Registro para asignación”.

El Instituto reitera que todos los trámites relacionados con los préstamos personales son gratuitos, se realizan de manera directa y no requieren intermediarios.

A través del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, el Issste contribuye al bienestar económico de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, mediante el acceso a esta prestación.