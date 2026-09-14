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ChiapasTuxtla

Continúa registro de préstamos a trabajadores

Septiembre 14 del 2026
Todos los trámites relacionados con los préstamos personales son gratuitos. CP
Todos los trámites relacionados con los préstamos personales son gratuitos. CP

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Chiapas anunció que mantendrá abierta la campaña de registro de préstamos a trabajadores.

Distribución

De la misma manera, expuso que se asignaron 15 mil 957 préstamos como parte del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, dirigidos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos.

Del total, cinco mil 308 corresponden a préstamos ordinarios; 956 a préstamos exclusivos para pensionados; seis mil 178 a préstamos especiales, y tres mil 515 a préstamos conmemorativos.

Proceso

Para continuar con el trámite de otorgamiento, las personas beneficiarias deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y dar clic en la opción “Registro para asignación”.

El Instituto reitera que todos los trámites relacionados con los préstamos personales son gratuitos, se realizan de manera directa y no requieren intermediarios.

A través del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, el Issste contribuye al bienestar económico de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, mediante el acceso a esta prestación.

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