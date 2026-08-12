Continúa registro para Credencial Universal

La Credencial Universal de Salud continúa ofreciendo registros de manera gratuita y permitirá que las personas puedan acceder a cualquier institución médica, independientemente de la derechohabiencia que tengan o incluso para los que no estén afiliados a ninguna institución de salud.

Así lo explicó la doctora Margarita Aguilar, entusiasta de la credencialización, quien detalló que esta Credencial Universal de Salud permitirá en el 2027 tener acceso a la consulta médica, estudios clínicos, especialistas y otros servicios hospitalarios en cualquier unidad médica del Issste, IMSS e IMSS Bienestar.

No importa si se tiene la credencial o carnet de estas o cualquier otra dependencia. No se perderán derechos en ninguna institución a la que estén afiliados.

Esta credencial dará acceso gratuito a todos los servicios de salud en el 2027; en esta etapa se está recibiendo con prioridad a las personas mayores de 65 años y con discapacidad, más su acompañante, para en un segundo momento abrir al resto de los sectores por edad.

Dijo que en los casos de mayores de 65 años de edad o presencia de alguna discapacidad, es posible acudir solo o con un acompañante al módulo de credencialización.

Los módulos se ubican en la 11 Oriente y Avenida Central, en el Centro Integrador para los programas de Bienestar, frente al Parque 5 de Mayo. También puede ser en el módulo ubicado en la agencia municipal de Terán; el servicio se presta de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde.

Los requisitos son llevar una credencial oficial con fotografía, como INE, Inapam, Curp, comprobante de domicilio y un correo electrónico.

Si el acompañante es mayor de edad y lleva los requisitos, se le realizará también el trámite, todos de manera gratuita.