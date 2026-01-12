Continúa restauración del Museo de la Ciudad

Las actividades de limpieza y restauración del Museo de la Ciudad continúan, como cada domingo con una invitación abierta para que más ciudadanos participen en las actividades que se entrelazan con pequeños eventos culturales.

Estos trabajos, según Joseliny Torres, líder de organización, están dando forma al proyecto cultural y ciudadano que eventualmente, una vez terminada la restauración del edificio, será presentada.

Organización

Los voluntarios están organizados en diversas brigadas, destacando: cultural y comunicación, colección, jardinería e infraestructura, entre otras.

Este fin de semana realizaron acciones prioritarias sobre la colección del Museo de la Ciudad de Tuxtla que está conformada por alrededor de mil piezas de uso cotidiano.

Entre ellas se enlistan objetos textiles, de metal, papel y madera, entre otros materiales, cada uno con necesidades específicas de mantenimiento y conservación.

Asimismo, destaca el trabajo manual en diversas áreas del inmueble.