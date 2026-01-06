Continúa trabajo en salud física y mental en escuelas

Armando Rojas Hernández, coordinador estatal de Programas Especiales y Compensatorios de la Secretaría de Educación del Estado, destacó que se ha logrado cambiar la atención a la salud en el sistema educativo, pasando de lo informativo a la aplicación de un diagnóstico físico, para saber el estado de las infancias.

Recordó que la presidenta de la República lanzó un programa de salud, el cual fue adoptado rápidamente por Chiapas, llamado Vive Saludable, Vive Feliz.

Desarrollo

Se desarrolló en educación primaria, con más de ocho mil 500 escuelas en todo el estado. Es de destacar por la geografía del estado, con gran dispersión de comunidades, que representó un reto.

Históricamente la salud se ha atendido en el sistema educativo de manera informativa, haciendo llegar a todas las escuelas datos y gráficas de los problemas, pero se logró incorporar un elemento que hizo el cambio en el trabajo, y es la construcción de contenido.

Lo que se hizo fue un diagnóstico del estado de salud visual, bucal, talla y peso de los infantes, ya que la obesidad y malnutrición son problemas que están presentes en el estado por los estilos de alimentación que generan diversas consecuencias en el cuerpo e impide un desarrollo integral.

Base de datos

Con los resultados se elaboró una base de datos para que se pueda canalizar directamente con el sector salud. Quienes resultaron con problemas de salud bucal o visual, se canalizaron a las instituciones para su atención, previniendo enfermedades.

Destacó que en el 2025 se implementaron nuevos procesos y políticas diferentes. Ha costado un poco el cambio de la lógica de intervención en las escuelas, pero gracias a la disposición de los docentes, directivos y las comunidades escolares, se lograron varios objetivos, expresó.