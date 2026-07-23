Continúa trabajo para mejorar andadores

Más de 40 instituciones, colectivos, asociaciones, empresarios, así como sociedad civil, continúan trabajando en el proyecto de revitalización del emblemático río de Tuxtla Gutiérrez. Ahora preparan el segundo Festival Raíces para el Sabinal, que se realizará el próximo 31 de julio en los andadores de esta cuenca.

Hilda Muñoa, jefa de Proyectos en Fomento Económico de Chiapas A.C., comentó que han trabajado en el proyecto desde hace más de dos años, de ahí surgió este evento que en su segunda edición realizarán una intervención de urbanismo táctico sobre los cruces de las vialidades donde se llevará a cabo una campaña de seguridad vial.

Mapeo interactivo

También realizarán un mapeo interactivo de usos del andador para conocer la perspectiva de los usuarios y preguntarles a los asistentes qué esperan del andador y qué les gustaría que pasara. Se instalarán stands de diferentes instituciones y organizaciones, así como puestos de comida tradicional.

Este evento se va a llevar a cabo sobre el Paseo Sabinal, vialidad pacificada, entre calle Antonio Pariente Algarín y la 19.ª Norte Poniente, de ocho de la mañana a 12 del día.

Igualmente harán una siembra colectiva de sabinos, la meta es sembrar por lo menos 11.

Iniciativa

Hilda Muñoa comentó que este proyecto surgió de la iniciativa de los mismos usuarios y vecinos del andador, que buscaron el apoyo para recuperar este espacio público y convertirlo en un atractivo más de la ciudad, un lugar de esparcimiento para las familias.

Todos los que participan en este proyecto están divididos en grupos de trabajo sobre las áreas de oportunidad en este espacio, uno es usos y actividades, comodidad e imagen, accesos y conexiones y sociabilidad. Cada cierto tiempo se reúnen en sesión plenaria y comparten sus actividades.

Las y los interesados en saber más del evento pueden consultar la página de Facebook de Fomento Económico de Chiapas AC.