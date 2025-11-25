Continúa Valeria Rosales entregando mochilas y tenis

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento sigue cumpliendo su compromiso de entregar mochilas con útiles escolares y tenis a estudiantes de escuelas primarias rurales de Villaflores. En esta ocasión, hizo entrega de 329 kits a estudiantes de las escuelas Emiliano Zapata Salazar, del ejido Jesús M. Garza, y Belisario Domínguez Palencia, del ejido Calzada Larga.

Satisfacción

Acompañada por autoridades ejidales, directivos, maestros y padres de familia, Rosales Sarmiento expresó su satisfacción por hacer llegar estos apoyos de manera directa a las comunidades rurales, destacando que estas acciones fortalecen la educación de la niñez y apoyan la economía familiar.

“Agradezco a todas y todos por asistir a esta entrega, en la que promovemos la asistencia escolar. Juntos podemos contribuir a que las niñas y los niños sigan aprendiendo y soñando con lo que quieren ser en el futuro”, señaló la alcaldesa, quien también agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por su respaldo para que el programa fuera posible. Agregó que, al finalizar este programa, se habrán entregado apoyos a 5 mil niñas y niños en todo el municipio de Villaflores, Chiapas.