Continúa venta de comida chatarra en escuelas

En la región Altos de Chiapas no se ha logrado erradicar por completo la venta de comida chatarra en las escuelas, así lo informó Hugo Campos, enlace estatal de la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”, en la que, indicó, el estado ha logrado importantes avances.

En entrevista para Cuarto Poder, Hugo Campos, también director de Educación Básica del estado, explicó que, pese a los grandes avances logrados gracias al apoyo de los docentes y las comunidades, la venta de comida chatarra, aunque limitada, persiste en la región Altos.

Esto, explicó, por los usos y costumbres de algunas localidades, donde el consumo de bebidas azucaradas sigue estando arraigado. Sin embargo, consideró que productos como las Sabritas y las galletas ya han sido erradicados por completo de las escuelas.

Chiapas, ejemplo en estrategia

Campos señaló que en Chiapas el programa “Vive Saludable, Vive Feliz” ya está institucionalizado, lo que no ha sucedido en todos los estados. “Ya se tiene un departamento propiamente de esta estrategia”, mencionó.

Actualmente, a nivel estatal, el programa cuenta con un presupuesto otorgado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para un departamento dentro de la Secretaría de Educación (SE) y en el que laboran ocho personas.

Indicó que son más de ocho mil 300 escuelas las que se han beneficiado con este programa, en donde la primera fase consistió en un tamizaje para recabar datos que serán valorados por las distintas dependencias de salud, quienes, de hecho, ya están dándole atención a los estudiantes.