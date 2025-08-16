Continúa venta directa de Leche para el Bienestar

La Leche para el Bienestar antes de ser procesada y empaquetada en diferentes presentaciones pasa por 17 estudios de calidad, lo que garantiza que sea saludable y que no lleve residuos de ninguna medicina, como antibióticos; además se cuida cada parte del proceso, desde la alimentación del ganado hasta la distribución.

Obilfrido Gómez Álvarez, representante estatal de Agricultura Federal, comentó que hay dos cuencas lecheras: en Cales de Chiapas, municipio de Pijijiapan, y en Juárez, donde hay tanques de enfriamiento para el acopio de toda la leche de los ganaderos que venden su producción.

Todo el procesamiento se realiza en la entidad, por eso esta leche es más barata que cualquiera comercial. Los precios son accesibles, oscilan entre los 20 a 22 pesos por litro, mientras que las presentaciones de sabores van de los 7 a los 8.50. También hay presentaciones en polvo.

Ganadería responsable

Esta estrategia promueve hacer ganadería responsable con el bienestar animal, dejando atrás prácticas como dar pollinaza al ganado, que consiste en una mezcla de excrementos, plumas, restos de alimento y materiales de cama como viruta o cascarilla de arroz.

Destacó que hay buena aceptación de alcaldes que se han comprometido a concientizar a ganaderos para cambiar sus prácticas y aprovechar el precio de garantía de la leche, esto ha colocado a Chiapas entre los primeros tres estados con lácteos de mejor calidad.

Venta directa

Para promover el acceso a las diferentes presentaciones de Leche para el Bienestar, la delegación realizó por tercera ocasión una venta directa dirigida a la base trabajadora conformada por al menos 570 personas, así como población cercana.

Los lácteos se vende en las tiendas para el bienestar; además, esta delegación planea hacer las ventas directas una o dos veces al mes. Las instalaciones se ubican en el fraccionamiento Los Laguitos, lo que antes se conocía como Sagarpa, justo alado de la Conagua.