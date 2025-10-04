﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Continúa vigilancia al Chichonal; hay refugios temporales

Octubre 04 del 2025
Se llevó a cabo la supervisión de señalamientos que fueron instalados para ubicar las 13 rutas de evacuación. Cortesía
Se llevó a cabo la supervisión de señalamientos que fueron instalados para ubicar las 13 rutas de evacuación. Cortesía

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, que dirige Mauricio Cordero, confirmó que siguen de manera preventiva con la vigilancia de las actividades del volcán Chichonal y se mantienen activos 32 refugios temporales, sin embargo, por ahora no hay ningún riesgo para la población.

El monitoreo de El Chichón se lleva a cabo con un puesto de comando, la idea es que haya un trabajo de prevención para mantener con información actualizada a las comunidades que viven cercanas al cráter.

La Secretaría de Protección Civil mantiene coordinación operativa con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y diversos ayuntamientos, para salvaguardar la integridad física de las comunidades y también de sus bienes.

Los 32 refugios temporales tienen la “capacidad para atender a cinco mil 830 personas en Chapultenango, Francisco León, Ostuacán, Sunuapa y Pichucalco”, agregó la Secretaría.

Ubicaciones

Como parte de las actividades preventivas, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, llevó a cabo la supervisión de señalamientos que fueron instalados para ubicar las 13 rutas de evacuación cercanas al volcán.

“Se mantiene una estrecha comunicación con la Coordinación Nacional y con el Comité Científico Asesor, fortaleciendo así la toma de decisiones basadas en evidencia y protocolos establecidos para una actuación eficaz en caso de una situación de emergencia”, informó la dependencia estatal.

﻿