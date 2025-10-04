Continúa vigilancia al Chichonal; hay refugios temporales

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, que dirige Mauricio Cordero, confirmó que siguen de manera preventiva con la vigilancia de las actividades del volcán Chichonal y se mantienen activos 32 refugios temporales, sin embargo, por ahora no hay ningún riesgo para la población.

El monitoreo de El Chichón se lleva a cabo con un puesto de comando, la idea es que haya un trabajo de prevención para mantener con información actualizada a las comunidades que viven cercanas al cráter.

La Secretaría de Protección Civil mantiene coordinación operativa con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y diversos ayuntamientos, para salvaguardar la integridad física de las comunidades y también de sus bienes.

Los 32 refugios temporales tienen la “capacidad para atender a cinco mil 830 personas en Chapultenango, Francisco León, Ostuacán, Sunuapa y Pichucalco”, agregó la Secretaría.

Ubicaciones

Como parte de las actividades preventivas, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, llevó a cabo la supervisión de señalamientos que fueron instalados para ubicar las 13 rutas de evacuación cercanas al volcán.

“Se mantiene una estrecha comunicación con la Coordinación Nacional y con el Comité Científico Asesor, fortaleciendo así la toma de decisiones basadas en evidencia y protocolos establecidos para una actuación eficaz en caso de una situación de emergencia”, informó la dependencia estatal.