Continúan a la baja incendios en Tuxtla

En el contexto del Encuentro Internacional de Bomberos, donde Chiapas recibió la donación de camiones, el secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutierrez, Eder Fabian Mancilla, dijo que este equipo será útil para continuar en el trabajo de disminución incendios, que recordó está 50 % abajo en relación la última década.

Abundó que esta donación realizada por la Asociación Internacional de Fuego y Rescate (IFRA) de Escocia, Reino Unido, evidencia la buena relación y manejo de Chiapas en el tema.

Recordó que la capital chiapaneca registró una disminución significativa en los incendios forestales este año, estimando una reducción de hasta un 50 % respecto a la última década.

Este trabajo en Tuxtla es reflejo también por el trabajo hecho en Chiapas, que desde la Secretaría de Protección Civil estatal se realiza, compartiendo cifras alentadoras en loa reaccione incendios.

Finamente, dijo que estos resultados tiene que ver con un buen año de lluvias, por lo que consideró que es pertinente estar atentos a los reportes climáticos.