Continúan alzas en canasta básica

La carne de res y la leche pasteurizada de vaca se consolidaron como los productos de la canasta básica con los mayores incrementos de precio durante el último año, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente a noviembre de 2025.

El informe detalló que la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos alcanzó los 1,854.63 pesos mensuales en zonas rurales y 2,462.71 pesos en áreas urbanas.

La variación anual fue de 3.1 por ciento en el ámbito rural y de 4.4 por ciento en el urbano; mientras el primer rubro se mantuvo por debajo de la inflación general anual de 3.8 por ciento, el segundo la superó.

Factores

Entre los factores que más presionaron la canasta alimentaria destacan los alimentos consumidos fuera del hogar, con un aumento anual de 7.6 por ciento.

En el caso de la carne de res, el bistec registró un precio promedio de 195 pesos por kilogramo en zonas rurales y 199.93 pesos en urbanas, con una variación anual de 18.8 por ciento.

La carne molida alcanzó 155.59 pesos en áreas rurales y 159.64 pesos en urbanas, tras incrementos de 17.5 por ciento.

La leche pasteurizada de vaca se ubicó en 25.98 pesos por litro en el ámbito rural y 25.23 pesos en el urbano, con un aumento anual de 8.9 por ciento.

El huevo llegó a 60.01 pesos por kilogramo en zonas rurales y 56.47 pesos en urbanas, mientras que el pollo se colocó alrededor de los 81 pesos por kilogramo en ambos ámbitos.

La tortilla alcanzó precios de 23.02 pesos en áreas rurales y 23.45 pesos en urbanas.

Las frutas y verduras también mostraron incrementos.

El jitomate se vendió en 29.42 pesos por kilogramo en zonas rurales y 29.49 pesos en urbanas; la cebolla superó los 33 pesos; el limón rondó los 28 pesos y el frijol alcanzó hasta 35.97 pesos por kilogramo en el ámbito urbano.

Variaciones

En cuanto a la Línea de Pobreza por Ingresos, que incluye alimentos, bienes y servicios no alimentarios, el Inegi reportó que esta se ubicó en 3,447.63 pesos en zonas rurales y 4,809.10 pesos en urbanas.

La variación anual fue de 3.5 y 3.9 por ciento, respectivamente, lo que representa una disminución de un punto porcentual frente a noviembre del año anterior.

Finalmente, en la canasta no alimentaria, los mayores impactos en zonas rurales provinieron de los rubros de cuidados personales y transporte público, mientras que en áreas urbanas destacaron educación, cultura y recreación, así como cuidados personales, por el comportamiento al alza de sus precios.