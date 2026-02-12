Continúan brigadas de vacunación en escuelas

Padres y madres de familia del jardín de niñas y niños “Mauro Carrasco Castillo” acudieron a la convocatoria para vacunarse y vacunar a sus hijos e hijas contra el sarampión, como parte de la brigada del sector Salud que visitó este plantel, una de las acciones que se han emprendido en las escuelas para prevenir más contagios.

Fueron citados a las 09:30 horas, con una hoja de consentimiento firmada para que las y los infantes pudieran ser vacunados. El personal de Salud se encargaba de revisar las cartillas de vacunación de todas y todos los niños, resolvían cualquier duda.

Lorena Cuesy Gómez, maestra de tercer grado, comentó que la vacunación es la principal protección para las infancias debido a las horas que pasan en las escuelas, conviviendo de cercana con sus compañeros, lo que aumenta la posibilidad de contagio en caso de alguna enfermedad, en este caso, el sarampión.

Reconoció el trabajo y vinculación que está realizando el sector Salud con las escuelas, pero dijo, la prevención corresponde también a los padres y madres de familia desde el hogar. Todos deben implementar un primer filtro, manteniendo en observación constante a sus hijos para detectar síntomas anormales.

Es importante sobre todo cuando son menores de seis años, porque muchas veces no manifiestan de forma específica si tienen fiebre o si les duele algo, y en muchos casos suelen llevarlos así a la escuela.

Protocolos

En la escuela han implementado todo un protocolo desde la pandemia, como el uso de cubrebocas para los docentes y en el caso de los estudiantes lo dejan a decisión de los padres. Lo que mantienen permanente es el uso de gel antibacterial, la desinfección de salones y superficies, promover el lavado de manos frecuente.

“Los papás deben ver si los niños presentan fiebre, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, tos, gripa, y acudir a consulta médica en lugar de llevarlos a la escuela”.