Continúan casos de maltrato animal

El director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, José María González Portillo, advirtió que la falta de denuncias formales retrasa la atención de casos, pese a que ya se aplican sanciones de hasta 32 mil pesos, debido a que las alertas se suscitan mediante redes sociales.

El funcionario explicó que en la actualidad se registra un promedio de un caso grave de maltrato animal al mes; sin embargo, subrayó que no existen denuncias formales debido a que muchas personas optan por publicar los hechos en plataformas digitales en lugar de acudir directamente a las instancias correspondientes.

“El problema es que cuando se viraliza en redes sociales pueden pasar hasta tres días, y cuando llegamos, en ocasiones el animal ya no está o la situación ha cambiado”, indicó.ç

Detalló que el área a su cargo atiende denuncias relacionadas no solo con maltrato animal, sino también con insalubridad y agresiones, de las cuales entre el cuatro y el ocho por ciento corresponden a casos severos.

Como ejemplo reciente, mencionó un caso que se difundió en redes sociales, donde al acudir las autoridades encontraron a tres perros en condiciones críticas, uno de los cuales ya había fallecido.

Los otros dos fueron resguardados para evitar mayores riesgos, mientras que el responsable fue citado para rendir su declaración.

Explicó que, tras recibir una denuncia, la persona señalada cuenta con un plazo de cinco días hábiles para comparecer y presentar su versión, tras lo cual se determina la sanción conforme al reglamento vigente.

En este sentido, destacó que ya se han aplicado multas económicas que van desde los 10 mil hasta los 30 mil pesos, e incluso se ha registrado una sanción máxima de 32 mil pesos por casos de maltrato animal en la capital chiapaneca.

Finalmente, exhortó a la población a fomentar la tenencia responsable de mascotas, acudir con médicos veterinarios para su adecuado cuidado y, ante cualquier situación de riesgo, presentar la denuncia formal de manera inmediata para que las autoridades puedan actuar con rapidez y proteger a los animales.